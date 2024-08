czytaj dalej

Ratownik, który w poniedziałek, wraz z kolegą, przyjechał do poszkodowanego na terenie ośrodka Borówno w gminie Skarszewy (woj. pomorskie), został zaatakowany przez znajomych pacjenta. Pobito go tak dotkliwie, że stracił przytomność. Obecnie przebywa na oddziale chirurgii. Jak podkreśla, w swoim zawodzie z takimi sytuacjami spotyka się na co dzień.