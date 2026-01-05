Brutalny atak na parę 16-latków. "Bili pięściami, grozili nożem"

Koszalin Źródło: Google Maps

Podejrzani to 18-letni obywatel Ukrainy i 16-letni Polak, który uciekł z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku i w związku z tym był od kilku dni poszukiwany przez policję.

Jak przekazał oficer prasowy koszalińskiej policji aspirant Izabela Sreberska, obaj w Nowy Rok przed godz. 21 na ul. Zwycięstwa, w centrum miasta, podeszli do nieznanej im pary 16-latków.

- Bez jakiejkolwiek przyczyny zaatakowali chłopaka. Uderzali go pięściami w twarz, grozili mu nożem, następnie ukradli mu kurtkę, hulajnogę oraz gotówkę w kwocie 30 złotych i uciekli - poinformowała policjantka.

Jeden z zatrzymanych Źródło: KMP w Koszalinie

O zdarzeniu poinformowała policję matka pokrzywdzonego chłopca, który wymagał pomocy medycznej. Funkcjonariusze ustalili rysopis obu napastników i krótko po tym ich zatrzymali.

Policjanci odzyskali skradzione mienie, zabezpieczyli nóż, który miał być użyty podczas rozboju.

Usłyszeli zarzuty

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu zatrzymanym zarzutu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 18-latka tymczasowy areszt, natomiast wobec młodszego podejrzanego umieszczenie w schronisku dla nieletnich. Oba środki zabezpieczające zostały zastosowane na okres trzech miesięcy - podała asp. Sreberska.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia 18-latkowi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Młodszy z podejrzanych odpowiadać będzie przed sądem jak nieletni.