Szczecin Dwie osoby nie żyją. Dramatyczne odkrycie w mieszkaniu, śledczy wyjaśniają okoliczności Oprac. Rafał Molenda |

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie - zdjęcie ilustracyjne Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Służby otrzymały zgłoszenie od rodziny, która od pewnego czasu nie mogła skontaktować się ze swoimi bliskimi.

- Na miejsce zostali skierowani policjanci. Funkcjonariusze wielokrotnie pukali do drzwi i wzywali osoby znajdujące się w środku do ich otworzenia. Kiedy nie przyniosło to rezultatu, na miejsce wezwano strażaków. Ostatecznie drzwi otworzył 53-letni mężczyzna przebywający w lokalu. Wskazał on miejsce, w którym znajdowały się ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Na ich ciałach ujawniono liczne rany kłute i cięte - poinformowała Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

53-letni mężczyzna został zatrzymany w związku ze sprawą. Nie wiadomo, co robił w mieszkaniu. Okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny wyjaśnia prokurator.

- Policjanci prowadzą działania na miejscu. Postępowanie jest na etapie wstępnym i nie możemy udzielić informacji na temat okoliczności zdarzenia - powiedziała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. Śledztwo trwa.