Byli policjantami, odpowiedzą za nękanie osób w kryzysie bezdomności
Sprawa nękania osób w kryzysie bezdomności w Koszalinie przez policjantów wyszła na jaw w listopadzie ubiegłego roku. Proceder miał trwać od lipca. Komenda Miejska Policji w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wewnętrzne. Zgromadzone materiały przekazała prokuraturze. Ta wszczęła śledztwo.
Trzech wydalonych ze służby
20 listopada 2025 r. czterech policjantów, o czym informowała prowadząca postępowanie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękaniu osób w kryzysie bezdomności. Dwóm zarzucono dodatkowo nakłanianie świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań.
W lutym trzech policjantów zostało wydalonych ze służby, czwarty został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym.
Zarzuty usłyszał także cywil.
Na czym polegało nękanie?
Z ustaleń śledztwa wynika, że nękanie polegało m.in. na bezzasadnym nachodzeniu bezdomnych nocą, pryskaniu im w twarz gazem pieprzowym, niszczeniu ich suszących się ubrań, paleniu ich i wrzucaniu petard do miejsc, w których mieszkali.
Pokrzywdzonymi są cztery osoby w kryzysie bezdomności.
Czterech się przyznało, jeden nie
Podejrzani na początkowym etapie śledztwa nie przyznawali się do zarzucanych im czynów. Składali wyjaśnienia. Ostatecznie, jak poinformowała w piątek prokurator Dziadczyk, czterech z nich się przyznało. Nie zrobił tego tylko jeden z byłych funkcjonariuszy policji.
Dwóch policjantów z dodatkowymi zarzutami i cywil po zatrzymaniu zostało decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie aresztowanych na trzy miesiące. Na wniosek prokuratora opuścili areszt dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Śledczy uznali, że ustały przesłanki do stosowania tego środka zapobiegawczego.
Oskarżonym grozi do ośmiu lat więzienia.