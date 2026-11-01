Koszalin Byli policjantami, odpowiedzą za nękanie osób w kryzysie bezdomności

Policjanci podejrzani o znęcanie się nad osobami w kryzysie bezdomności (wideo archiwalne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24 Łódź

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Sprawa nękania osób w kryzysie bezdomności w Koszalinie przez policjantów wyszła na jaw w listopadzie ubiegłego roku. Proceder miał trwać od lipca. Komenda Miejska Policji w Koszalinie przeprowadziła postępowanie wewnętrzne. Zgromadzone materiały przekazała prokuraturze. Ta wszczęła śledztwo.

Trzech wydalonych ze służby

20 listopada 2025 r. czterech policjantów, o czym informowała prowadząca postępowanie Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, usłyszało zarzuty przekroczenia uprawnień polegające na podejmowaniu niezasadnych interwencji i nękaniu osób w kryzysie bezdomności. Dwóm zarzucono dodatkowo nakłanianie świadków do składania w tej sprawie fałszywych zeznań.

W lutym trzech policjantów zostało wydalonych ze służby, czwarty został ukarany w postępowaniu dyscyplinarnym.

Zarzuty usłyszał także cywil.

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Na czym polegało nękanie?

Z ustaleń śledztwa wynika, że nękanie polegało m.in. na bezzasadnym nachodzeniu bezdomnych nocą, pryskaniu im w twarz gazem pieprzowym, niszczeniu ich suszących się ubrań, paleniu ich i wrzucaniu petard do miejsc, w których mieszkali.

Pokrzywdzonymi są cztery osoby w kryzysie bezdomności.

Czterech się przyznało, jeden nie

Podejrzani na początkowym etapie śledztwa nie przyznawali się do zarzucanych im czynów. Składali wyjaśnienia. Ostatecznie, jak poinformowała w piątek prokurator Dziadczyk, czterech z nich się przyznało. Nie zrobił tego tylko jeden z byłych funkcjonariuszy policji.

Dwóch policjantów z dodatkowymi zarzutami i cywil po zatrzymaniu zostało decyzją Sądu Rejonowego w Koszalinie aresztowanych na trzy miesiące. Na wniosek prokuratora opuścili areszt dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. Śledczy uznali, że ustały przesłanki do stosowania tego środka zapobiegawczego.

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Oskarżonym grozi do ośmiu lat więzienia.