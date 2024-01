Akt oskarżenia wobec matki, która naraziła na niebezpieczeństwo utraty życia 9-miesięczną Nadię

czytaj dalej

Mariusz Błaszczak stwierdził, że kolejne osoby z list Prawa i Sprawiedliwości "nie mogą obejmować mandatów, skoro są one zajęte". Na uwagę reporterki, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zostali skazani "ostatecznym wyrokiem" i ich mandaty wygasły, Błaszczak odpowiedział, że "wyrokiem ostatecznym jest tylko wola boska", a Szymon Hołownia, nie dopuszczając ich do obrad, "po raz kolejny złamie prawo". Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział, że mandaty polityków PiS zostały wygaszone i nie wolno ich obsadzić ponownie, co oznacza, że do końca kadencji Sejmu będzie w nim zasiadało 458 posłów.