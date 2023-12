Miał grozić nauczycielowi, policja puściła go wolno. Teraz jest w areszcie. Prokuratura: niemal codziennie łamał prawo

Przez nikogo niepokojony wszedł do internatu z opaską dozoru na nodze. Według relacji wychowawcy szkoły samochodowej w Koszalinie (Zachodniopomorskie) agresywny mężczyzna mówił, że wyszedł z więzienia, że "musi kogoś zabić", żeby tam wrócić i że "jest maszyną do zabijania". Zaatakował nauczyciela. Patrol wyprowadził intruza z budynku i puścił wolno. Postępowanie wszczęto dopiero po tygodniu. Jak teraz informuje prokuratura Sabri R. od czasu wyjścia z więzienia niemal codziennie miał łamać prawo. Kradł i niszczył.

Pytania o interwencję policji

- Zaczął wykrzykiwać, że on z więzienia wyszedł, że chce pozabijać kogoś, że on musi kogoś zabić, że on chce wrócić do więzienia, że jest maszyną do zabijania - relacjonował dla "Faktów po Południu" wychowawca Piotr Sklenarski, który o sprawie poinformował nas na Kontakt 24. Dodał, że intruz użył wobec niego również siły fizycznej.