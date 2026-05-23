Zderzenie pociągu z samochodem. Są ranni
Jak przekazało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, do zderzenia pociągu z samochodem osobowym doszło w sobotę około godziny 19:39. Zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kościernicy pod Białogardem.
Poszkodowane zostały dwie osoby podróżujące samochodem. Jedna z nich jest w stanie ciężkim.
Na miejscu pracuje pięć oddziałów straży pożarnej. Według oficera WSKR, do wypadku doszło na trasie pociągu Sławno-Poznań. Ruch kolejowy na tym odcinku został wstrzymany.
