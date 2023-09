W zderzeniu ciężarówki z autobusem zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Zarzut dla kierowcy

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) skierowała wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z autobusem w Konotopie. 24-latkowi postawiono zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Zdaniem śledczych jechał "z nadmierną prędkością". Po wypadku w szpitalu zmarł kierowca autobusu, a kilkanaście osób zostało poszkodowanych.

Jak ustaliła prokuratura, podejrzany 24-letni Marcin B. kierował samochodem ciężarowym z nadmierną prędkością, niebezpieczną i niedostosowaną do warunków drogowych. Jezdnia była śliska po deszczu. Gąsiorowski podkreślił w rozmowie z PAP, że z zapisu tachografu wynika, że kierowca jechał ponad 90 kilometrów na godzinę przy obowiązującym nakazie ograniczenia prędkości do 60 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie doszło do zderzenia z prawidłowo poruszającym się autobusem. - Umyślność sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym wynika z nadmiernej prędkości - zaznaczył prokurator. Dodał, że Marcin B. nie był pod wpływem alkoholu i narkotyków, gdy doszło do zderzenia. - Marcin B. przesłuchiwany w prokuraturze nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Podał, że on tą ciężarówką jeździł rzadko, nie znał jej stanu technicznego - przekazał Gąsiorowski.