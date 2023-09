W wypadku poszkodowanych zostało 18 osób. Policja i prokuratura wyjaśniają, co się stało

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w Konotopie (woj. zachodniopomorskie). Zderzyły się tam samochód ciężarowy z liniowym autobusem PKS, którym wracała młodzież ze szkoły. Kierowca samochodu ciężarowego został zatrzymany.

Do wypadku doszło w środę po południu na drodze wojewódzkiej nr 175 w miejscowości Konotop . Teraz policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

- Kierowca samochodu ciężarowego był trzeźwy w chwili wypadku. Został zatrzymany - poinformowała PAP w czwartek młodsza aspirant Karolina Żych, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Dodała, że od kierowcy autobusu, który został ranny w wypadku, był nieprzytomny, pobrana została krew do badań na obecność alkoholu.

Jeszcze w środę podczas wieczornego briefingu prasowego przed drawskim szpitalem wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który przejął koordynację nad pracą służb, gdyż zdarzenie miało charakter masowy, przekazał mediom, że wstępna ocena wskazuje na to, że "naczepa tira starła się z narożnikiem autobusu, naczepa wykroczyła poza oś jezdni".

Wypadek w Konotopie. 18 osób poszkodowanych

W wypadku poszkodowanych zostało 18 osób z autobusu. Kierowca tira nie odniósł obrażeń. Natomiast kierujący autobusem został najciężej ranny. On i 18-latek zostali przetransportowani śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitali specjalistycznych w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Pozostałymi rannymi zajęli się lekarze ze szpitala w Drawsku Pomorskim, ale w gotowości do przyjęcia pacjentów wyznaczone zostały szpitale w Szczecinie, Pile, Stargardzie i Gorzowie Wielkopolskim. 18-latek - jak podał PAP w czwartek gorzowski szpital - jest na oddziale chirurgicznym pod obserwacją.