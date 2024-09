Pięć osób oskarżonych w sprawie zderzenia autobusu z ciężarówką

czytaj dalej

Żagań i gmina Nowogród Bobrzański mogą już odetchnąć z ulgą. Poziom wody w tych miejscach już opada. Fala powodziowa na rzece Bóbr dotarła właśnie do Odry. Myślę, że za kilka godzin będziemy mogli powiedzieć, że to, co najgorsze jest już za nami. Ale jednocześnie przenosimy naszą uwagę na to, co w ciągu najbliższych dni będzie działo się w Odrze - mówi tvn24.pl mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.