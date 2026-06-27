Spadła z konia, pilnie potrzebuje pomocy. Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk
W piątek w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie odbył się koncert charytatywny dla 14-letniej Michaliny Goździk, która po poważnym wypadku potrzebuje pilnej i kosztownej rehabilitacji.
REHABILITACJA PO UPADKU Z KONIA. ZBIÓRKA DLA MICHALINY
Na wydarzeniu wystąpili między innymi raper Adam Zieliński znany jako "Łona", Przemysław Kamiński, Barbara Postoł, QueenKutee, czy Paulina Kordzielewska.
Mama Michaliny: wypadek wywrócił nasze życie do góry nogami
O okolicznościach wypadku Michaliny i jego skutkach mówiła Agnieszka Waryło, mama dziewczynki. - Michalina spadła z konia 11 września ubiegłego roku. Uszkodziła rdzeń kręgowy w bardzo poważny sposób. Jest sparaliżowana czterokończynowo. Nie chodzi, nie rusza rękoma, nogami - powiedziała.
Jak przyznała, zdarzenie to "wywróciło ich życie do góry nogami". - Już nigdy nie będzie tak samo, chociaż wierzę w to, że przyjdzie taki dzień, że jej determinacja i jej silny charakter sprawią to, że stanie na nogi - powiedziała.
Pytana o największe wyzwania, mama dziewczynki wskazała na koszty rehabilitacji, które wynoszą 40 tysięcy złotych miesięcznie. Mówiła również o wdzięczności względem wszystkich zaangażowanych w zbiórkę, w tym organizatora koncertu Przemysława Kamińskiego.