Szczecin Spadła z konia, pilnie potrzebuje pomocy. Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk Kamila Grenczyn |

Trwa zbiórka dla Michaliny. Mama dziewczynki: już nigdy nie będzie tak samo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W piątek w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie odbył się koncert charytatywny dla 14-letniej Michaliny Goździk, która po poważnym wypadku potrzebuje pilnej i kosztownej rehabilitacji.

REHABILITACJA PO UPADKU Z KONIA. ZBIÓRKA DLA MICHALINY

Na wydarzeniu wystąpili między innymi raper Adam Zieliński znany jako "Łona", Przemysław Kamiński, Barbara Postoł, QueenKutee, czy Paulina Kordzielewska.

Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk Źródło zdjęcia: TVN24

Mama Michaliny: wypadek wywrócił nasze życie do góry nogami

O okolicznościach wypadku Michaliny i jego skutkach mówiła Agnieszka Waryło, mama dziewczynki. - Michalina spadła z konia 11 września ubiegłego roku. Uszkodziła rdzeń kręgowy w bardzo poważny sposób. Jest sparaliżowana czterokończynowo. Nie chodzi, nie rusza rękoma, nogami - powiedziała.

Jak przyznała, zdarzenie to "wywróciło ich życie do góry nogami". - Już nigdy nie będzie tak samo, chociaż wierzę w to, że przyjdzie taki dzień, że jej determinacja i jej silny charakter sprawią to, że stanie na nogi - powiedziała.

Pytana o największe wyzwania, mama dziewczynki wskazała na koszty rehabilitacji, które wynoszą 40 tysięcy złotych miesięcznie. Mówiła również o wdzięczności względem wszystkich zaangażowanych w zbiórkę, w tym organizatora koncertu Przemysława Kamińskiego.

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