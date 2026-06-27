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Szczecin

Spadła z konia, pilnie potrzebuje pomocy. Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk

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Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk
Trwa zbiórka dla Michaliny. Mama dziewczynki: już nigdy nie będzie tak samo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
14-letnia Michalina Goździk spadła z konia we wrześniu ubiegłego roku. - Uszkodziła rdzeń kręgowy w bardzo poważny sposób. Jest sparaliżowana - mówi mama dziewczynki, która przyznaje, że największym wyzwaniem są wysokie koszty rehabilitacji. Oprócz trwającej zbiórki, w Szczecinie odbył się charytatywny koncert.

W piątek w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie odbył się koncert charytatywny dla 14-letniej Michaliny Goździk, która po poważnym wypadku potrzebuje pilnej i kosztownej rehabilitacji.

REHABILITACJA PO UPADKU Z KONIA. ZBIÓRKA DLA MICHALINY

Na wydarzeniu wystąpili między innymi raper Adam Zieliński znany jako "Łona", Przemysław Kamiński, Barbara Postoł, QueenKutee, czy Paulina Kordzielewska.

Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk
Koncert charytatywny dla Michaliny Goździk
Źródło zdjęcia: TVN24

Mama Michaliny: wypadek wywrócił nasze życie do góry nogami

O okolicznościach wypadku Michaliny i jego skutkach mówiła Agnieszka Waryło, mama dziewczynki. - Michalina spadła z konia 11 września ubiegłego roku. Uszkodziła rdzeń kręgowy w bardzo poważny sposób. Jest sparaliżowana czterokończynowo. Nie chodzi, nie rusza rękoma, nogami - powiedziała.

Jak przyznała, zdarzenie to "wywróciło ich życie do góry nogami". - Już nigdy nie będzie tak samo, chociaż wierzę w to, że przyjdzie taki dzień, że jej determinacja i jej silny charakter sprawią to, że stanie na nogi - powiedziała.

Pytana o największe wyzwania, mama dziewczynki wskazała na koszty rehabilitacji, które wynoszą 40 tysięcy złotych miesięcznie. Mówiła również o wdzięczności względem wszystkich zaangażowanych w zbiórkę, w tym organizatora koncertu Przemysława Kamińskiego.

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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
koncertdziecidziecko
Kamila Grenczyn
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