Kilkadziesiąt zwierząt w pseudohodowli. "Chore, zaniedbane, ale są już w dobrych rękach"

Wyznaczenie przez Emmanuela Macrona przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji to decyzja niesłychana, która będzie dla kraju skokiem w nieznane - ocenia "Le Figaro". Wynik wyborów do europarlamentu, wygranych przez skrajną prawicę, dziennik uznał za "trzęsienie ziemi, ale oczekiwane". 30 czerwca i 7 lipca "będzie w pośpiechu rozstrzygać się przyszłość naszej demokracji" - pisze "Le Monde".