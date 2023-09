Zmarła w szpitalu miesiąc po cesarskim cięciu. Prokuratura sprawdza, co się stało

czytaj dalej

Rząd stworzył wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami. Kontrowersje wzbudza jednak sposób zakupu tego sprzętu. "Gazeta Wyborcza" dotarła do "listy Wdówika", czyli zestawienia zakupów, o które wnioskował pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. - To jest bez ładu i składu, bez logiki. Ten katalog jest zdumiewający. To się nadaje na komisję śledczą - komentują eksperci.