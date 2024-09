"To był nieszczęśliwy wypadek". Dwie osoby wypadły z balkonu sanatorium, jedna z nich nie żyje

Chcieli zostać w Polsce na dłużej

Czech i Słowaczka przyjechali do Kołobrzegu do sanatorium Bałtyk 30 października 2023 r. Mieli wcześniejszą rezerwację na dwie doby. Byli wieczorem na spacerze, wrócili do pokoju hotelowego. Nie opuszczali tego pokoju do następnego dnia, do 31 października. Około godz. 9 rano wypadli z balkonu na trzecim piętrze.