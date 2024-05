Seniorka z Kołobrzegu w rozmowie z "doradcą finansowym" zainstalowała aplikację umożliwiającą nieograniczony dostęp do swojego konta bankowego. Oszust wypłacił z jej rachunku 97 tysięcy złotych. Kobieta zgłosiła sprawę na policję, gdy zauważyła brak oszczędności.

"Mężczyzna po drugiej stronie słuchawki namówił seniorkę do zainstalowania aplikacji AnyDesk twierdząc, że to niezbędne, by pomnożyć zyski" - czytamy w policyjnym komunikacie.