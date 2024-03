Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu rok temu zaczęło publikować biogramy poległych, zmarłych i zaginionych w walkach o Kołobrzeg żołnierzy. Przyjmuje się, że lista obejmuje 1430 nazwisk, z czego opracowano 350 biogramów. - Apelujemy do rodzin bohaterów poległych w czasie boju o Kołobrzeg o kontakt, chcemy przywrócić ich pamięć - mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum.

W związku ze zbliżającą się rocznicą walk o Kołobrzeg, które trwały dwa tygodnie od 4 do 18 marca 1945 roku, Muzeum Oręża Polskiego zwróciło się z apelem do rodzin poległych żołnierzy i osób, które posiadają zdjęcia i dokumenty o skontaktowanie się z placówką. Przyjmuje się, że około 1430 osób poległo w walce, zmarło w wyniku ran i obrażeń lub zaginęło w czasie działań bojowych.

Muzeum dąży do cyfrowego opracowania kartoteki poległych w walkach o Kołobrzeg. Projekt ten realizuje doktor Robert Dziemba, bazując na istniejących księgach poległych, w tym „Kołobrzeskiej Księdze Poległych” doktora Hieronima Kroczyńskiego. W ciągu ostatnich miesięcy opracowano około 350 nazwisk polskich żołnierzy.

Niedawno z muzeum zaczęli się kontaktować osoby z całego kraju, które natrafiają na wzmianki o swoich bliskich i przekazują informacje o nich do zasobów kartoteki.

Apel do każdego, kto może pomóc

- Apelujemy do rodzin bohaterów poległych w czasie boju o Kołobrzeg o kontakt z naszym muzeum. Chcielibyśmy powiększyć naszą wiedzę na temat ich życia prywatnego oraz służby wojskowej, aby kolejne pokolenia mogły się z nią zapoznać. Ślubowaliśmy pamięć o ich czynach i chcemy danego słowa dotrzymać – mówi Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

W ramach prowadzonych badań odkrywane są błędy na tablicach z danymi żołnierzy na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu. Dotyczą one imion, nazwisk, stopni, jednostek, dat urodzin lub zgonu. - W jednym przypadku udało się ustalić, że dane żołnierza zostały z płyty nagrobnej usunięte, bo oficer ten miał spoczywać na innym cmentarzu - przekazała Magdalena Chmielewska z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Placówka chce opracować ponad tysiąc kolejnych biogramów poległych żołnierzy do końca roku, aby móc przystąpić do ich weryfikacji źródłowej w oparciu o archiwa polskie i rosyjskie, o ile będzie to możliwe. - Liczymy na pomoc rodzin poległych, a także innych historyków i miłośników historii, regionalistów. Dzięki temu nie tylko uzupełnimy dane, ale może także powiększymy nasze zbiory związane z okresem boju o Kołobrzeg - dodała Chmielewska.