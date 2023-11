Pijany kapitan statku zatrzymany. Płynął "nieodpowiednim torem kierunkowym"

czytaj dalej

15 listopada 2023 roku to symboliczna data pokazująca skalę nierówności wynagrodzeń między płciami w Unii Europejskiej. Wynosi ona obecnie średnio 13 procent. Oznacza to, że na każde jedno euro zarobione przez mężczyznę kobieta zarobi tylko 0,87 euro. Od dziś do końca roku kobiety pracują więc za darmo.