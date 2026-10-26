Szczecin Chcą nowego znaku drogowego: "Zakaz wjazdu dla hulajnóg elektrycznych" Rafał Molenda |

Kołobrzeg chce "Zakazu wjazdu dla hulajnóg elektrycznych" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O pomyśle wprowadzenia nowego znaku drogowego z zakazem wjazdu prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska poinformowała podczas obrad Zarządu Związku Miast Polskich w Opolu. Chodzi o zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które wprowadzałyby zakaz wjazdu hulajnóg elektrycznych tam, gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla pieszych.

- W naszej ocenie zasadne jest umożliwienie wprowadzania ograniczeń ruchu hulajnóg elektrycznych w miejscach, w których ze względu na duże natężenie ruchu pieszych lub szczególną funkcję danego obszaru poruszanie się tymi pojazdami może stwarzać realne zagrożenie - tłumaczy prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Władze miasta przekonują, że obecne przepisy nie dają samorządom skutecznych narzędzi do wprowadzania takich ograniczeń. Problem dotyczy przede wszystkim miejsc, gdzie przez cały rok przebywa wielu pieszych.

W Kołobrzegu są to między innymi parki, skwery i tereny uzdrowiskowe. Miasto odwiedzają tysiące kuracjuszy, seniorów, rodzin z dziećmi i turystów. Według samorządu właśnie tam bezpieczeństwo pieszych powinno mieć pierwszeństwo.

Niezależnie od proponowanych zmian w przepisach Kołobrzeg zamierza wprowadzić własne ograniczenia.

- Przygotowaliśmy projekt uchwały i na najbliższej sesji rady miasta będziemy go procedowali. Uchwała dotyczy wprowadzenia zakazu wjazdu hulajnóg elektrycznych na tereny zielone, czyli na nasze parki, skwery.

Temat ograniczeń dla hulajnóg pojawia się także w innych miastach. W Warszawie radni opowiedzieli się za ograniczeniem ruchu hulajnóg elektrycznych na wynajem w centrum miasta.