Szczecin Zaplątał się w sieci do połowu ryb. "20 lat pływam, ale takiego okazu jeszcze nie miałem" Rafał Molenda |

Bursztyn został wyłowiony podczas połowu ryb Źródło wideo: PAP/Piotr Kowala Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Kowala

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Patryk Rewiński, armator kutra rybackiego z Kołobrzegu, natrafił na bursztyn podczas wybierania sieci zastawionych na flądry. Bryła ważąca około 150 gramów została wyłowiona z morza na wysokości Kołobrzegu.

Armator kutra nr 104 Patryk Rowiński prezentuje w porcie w Kołobrzegu bursztyn znaleziony w sieciach w trakcie połowu ryb na Bałtyku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

- 20 lat pływam, ale takiego okazu jeszcze nie miałem. Owszem, mniejsze zdarzają się często, nawet mam przy sobie kilka, ale ten to już jest ekstraklasa - mówił w rozmowie z "Głosem Koszalińskim" Patryk Rewiński.

Rybak przyznał, że podobny okaz ostatni raz trafił do jego rodziny ponad 30 lat temu, gdy bryłkę wyłowił z Bałtyku jego ojciec.

Złoto Bałtyku

Bursztyn bałtycki jest jednym z najcenniejszych naturalnych surowców znajdowanych na polskim wybrzeżu. Jego wartość zależy od koloru, przejrzystości, wielkości oraz obecności inkluzji, czyli fragmentów roślin lub zwierząt zachowanych wewnątrz żywicy.

Bursztyn znaleziony w sieciach w trakcie połowu ryb na Bałtyku Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Kowala

Wartość surowego bursztynu wynosi od sześciu do 20 tysięcy złotych za kilogram. Znacznie wyżej wyceniane są okazy zawierające inkluzje. Bursztyny z zatopionymi owadami mogą być warte kilka, a nawet kilkanaście razy więcej.

Najrzadszą odmianą jest bursztyn biały. Kilogram takiego surowca może kosztować nawet 50 tysięcy złotych. Amatorskie zbieranie bursztynu na własny użytek nie wymaga zezwoleń.