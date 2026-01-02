Logo strona główna
Szczecin

Źle policzyli głosy, prokuratura wnioskuje o warunkowe umorzenie

Wybory Urna Lokal Wyborczy
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej
Źródło: TVN24
Członkowie obwodowej komisji wyborczej w Kołbaskowie nie dopełnili swoich obowiązków i błędnie przypisali głosy podczas ich liczenia w wyborach prezydenckich. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie zawnioskowała o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko 11 członkom komisji.

O złożeniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko członkom OKW nr 1 w Kołbaskowie (pow. policki) szczecińska prokuratura okręgowa poinformowała w piątek. Dokumenty do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód skierowano dwa tygodnie temu.

- Prokurator (…) skierował wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko jedenaściorgu podejrzanym – członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Kołbaskowo, w tym Przewodniczącej i jej Zastępcy, zarzucając im niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie - przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej prokurator Julia Szozda.

Wyjaśniła, że chodzi o nieprawidłowe przeliczenie głosów i "błędne ustalenie głosów ważnych" w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1 czerwca 2025 r.).

- Podczas liczenia głosów członkowie komisji doprowadzili do tego, że w grupie kart zawierających głosy oddane na kandydata Karola Nawrockiego znalazło się 50 kart z ważnymi głosami oddanymi na kandydata Rafała Trzaskowskiego, co za tym idzie błędnie ustalili liczbę ważnych głosów oddanych na kandydata Karola Nawrockiego – poinformowała Szozda.

Pomyłka nie wpłynęła na wynik

Rzeczniczka prokuratury dodała, że OKW nr 1 w Kołbaskowie nie sporządziła ręcznie protokołu głosowania i nie rozliczyła kart do głosowania na odpowiednim formularzu. W związku z tym nie przekazano też wspomnianego protokołu operatorowi systemu informatycznego. Szozda zwróciła też uwagę, że członkowie OKW "nie sprawdzili przez odczytanie na głos" danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego obsługi komisji protokołu i nie porównali ich z danymi z protokołu sporządzonego ręcznie.

- Swoim zachowaniem podejrzani godzili się na przyjęcie w protokole głosowania nieprawdziwej liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – podkreśliła Szozda.

Zastrzegła, że błędne wyliczenie głosów przez komisję nie miało wpływu na ustalenie kandydata, który zwyciężyć miał w tym obwodzie wyborczym. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w OKW nr 1 w Kołbaskowie, obejmującej miejscowości: Siadło Dolne, Kamieniec, Moczyły Pargowo, Kamionki – w drugiej turze wyborów prezydenckich oddano 758 ważnych głosów. Rafała Trzaskowskiego wskazało 449 głosujących.

Czworo z jedenastu się przyznało

Prokuratura poinformowała, że czworo z 11 podejrzanych przyznało się do zarzucanego im przestępstwa. Pozostali zaś "zakwestionowali swoje sprawstwo". Śledczy, po analizie materiału dowodowego uznali, że zachodzą przesłanki umożliwiające warunkowe umorzenie postępowania. I taki wniosek złożono do sądu, określając okres próby na 1 rok. Orzeczono też nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Szozda zaznaczyła, że wina i sprawstwo podejrzanych nie budziły wątpliwości. A za warunkowym umorzeniem przemawiały również "warunki i właściwości osobiste sprawców".

Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. § 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.
Kodeks karny

Umorzenie też w Międzyzdrojach

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała o umorzeniu podobnego postępowania przeciwko 13 członkom OKW nr 3 w Międzyzdrojach, którym również zarzucono niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie, określonych na podstawie art. 69 § 3c i art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego przez PKW. (W grupie kart zawierających głosy oddane na Nawrockiego znalazły się dwie karty z głosami na Trzaskowskiego.) Tylko jeden z członków komisji w Międzyzdrojach przyznał się do winy. W II turze wyborów prezydenckich, zorganizowanej 1 czerwca ub.r., zwyciężył Karol Nawrocki, którego poparło 50,89 proc. wyborców (10 mln 606 tys. 877 głosów). Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 49,11 proc. (10 mln 237 tys. 286 głosów). 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Będzie "poprawianie systemu"? Sześć słabości, które obnażyły ostatnie wybory

Michał Istel, Jan Kunert
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: wini/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

