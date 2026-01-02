Źle policzyli głosy, prokuratura wnioskuje o warunkowe umorzenie

Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej Źródło: TVN24

O złożeniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko członkom OKW nr 1 w Kołbaskowie (pow. policki) szczecińska prokuratura okręgowa poinformowała w piątek. Dokumenty do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód skierowano dwa tygodnie temu.

- Prokurator (…) skierował wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko jedenaściorgu podejrzanym – członkom Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w gminie Kołbaskowo, w tym Przewodniczącej i jej Zastępcy, zarzucając im niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie - przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej prokurator Julia Szozda.

Wyjaśniła, że chodzi o nieprawidłowe przeliczenie głosów i "błędne ustalenie głosów ważnych" w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1 czerwca 2025 r.).

- Podczas liczenia głosów członkowie komisji doprowadzili do tego, że w grupie kart zawierających głosy oddane na kandydata Karola Nawrockiego znalazło się 50 kart z ważnymi głosami oddanymi na kandydata Rafała Trzaskowskiego, co za tym idzie błędnie ustalili liczbę ważnych głosów oddanych na kandydata Karola Nawrockiego – poinformowała Szozda.

Pomyłka nie wpłynęła na wynik

Rzeczniczka prokuratury dodała, że OKW nr 1 w Kołbaskowie nie sporządziła ręcznie protokołu głosowania i nie rozliczyła kart do głosowania na odpowiednim formularzu. W związku z tym nie przekazano też wspomnianego protokołu operatorowi systemu informatycznego. Szozda zwróciła też uwagę, że członkowie OKW "nie sprawdzili przez odczytanie na głos" danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego obsługi komisji protokołu i nie porównali ich z danymi z protokołu sporządzonego ręcznie.

- Swoim zachowaniem podejrzani godzili się na przyjęcie w protokole głosowania nieprawdziwej liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – podkreśliła Szozda.

Zastrzegła, że błędne wyliczenie głosów przez komisję nie miało wpływu na ustalenie kandydata, który zwyciężyć miał w tym obwodzie wyborczym. Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, w OKW nr 1 w Kołbaskowie, obejmującej miejscowości: Siadło Dolne, Kamieniec, Moczyły Pargowo, Kamionki – w drugiej turze wyborów prezydenckich oddano 758 ważnych głosów. Rafała Trzaskowskiego wskazało 449 głosujących.

Czworo z jedenastu się przyznało

Prokuratura poinformowała, że czworo z 11 podejrzanych przyznało się do zarzucanego im przestępstwa. Pozostali zaś "zakwestionowali swoje sprawstwo". Śledczy, po analizie materiału dowodowego uznali, że zachodzą przesłanki umożliwiające warunkowe umorzenie postępowania. I taki wniosek złożono do sądu, określając okres próby na 1 rok. Orzeczono też nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Szozda zaznaczyła, że wina i sprawstwo podejrzanych nie budziły wątpliwości. A za warunkowym umorzeniem przemawiały również "warunki i właściwości osobiste sprawców".

Art. 66. § 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. § 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Kodeks karny

Umorzenie też w Międzyzdrojach

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała o umorzeniu podobnego postępowania przeciwko 13 członkom OKW nr 3 w Międzyzdrojach, którym również zarzucono niedopełnienie obowiązków związanych z ustalaniem wyników głosowania w obwodzie, określonych na podstawie art. 69 § 3c i art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego przez PKW. (W grupie kart zawierających głosy oddane na Nawrockiego znalazły się dwie karty z głosami na Trzaskowskiego.) Tylko jeden z członków komisji w Międzyzdrojach przyznał się do winy. W II turze wyborów prezydenckich, zorganizowanej 1 czerwca ub.r., zwyciężył Karol Nawrocki, którego poparło 50,89 proc. wyborców (10 mln 606 tys. 877 głosów). Na Rafała Trzaskowskiego głosowało 49,11 proc. (10 mln 237 tys. 286 głosów).

