Do zdarzenia doszło 26 września w jednym ze sklepów w Kołbaczu. Mężczyzna podszedł do ekspedientki i poprosił o paczkę papierosów. W momencie, gdy kobieta sięgała po towar, 26-latek wyciągnął nóż i próbował przyłożyć go do szyi kobiety. W tym samym czasie zażądał wydania pieniędzy z kasy. Kobiecie udało się zrobić unik przed ostrym przedmiotem. Mężczyzna uciekł ze sklepu.