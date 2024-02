XVIII-wieczny dukat z Niderlandów. Wyjątkowe odkrycie

- Można powiedzieć, że ta moneta to jest unikat, pierwszy tego typu egzemplarz. Pochodzi ona z Niderlandów, obecnych terenów Holandii . Nie wiemy, jak do nas trafiła – tłumaczył dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim Grzegorz Kurka.

Unikatowa moneta

Znajdujące się w centralnej części rewersu napisy, według dyrektora Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej mogą oznaczać: MO:ORD: - "Moneta Ordinum", co wskazuje, że moneta została wydana przez określone zrzeszenie, PROVIN. to skrót od "Provinciae" co oznacza prowincję, FOEDER/BELG to prawdopodobnie "Foederati Belgicae" lub "Belgii" co może oznaczać związek Belgii, AD LEG IMP można interpretować jako "Ad Leges Imperii" co znaczy zgodnie z prawami imperium.