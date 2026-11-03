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Szczecin

W sieci chwaliła przemoc i pedofilię. Patostreamerka wyrokiem się nie przejęła

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Obrażała ludzi, chwaliła przemoc i pedofilię na TikToku
Jak walczyć z patostreamingiem?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP w Kamieniu Pomorskim
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Mieszkanka Kamienia Pomorskiego chwaliła w sieci przemoc, a także czyny pedofilskie. Podczas transmisji piła też alkohol, była agresywna i ubliżała ludziom. Sąd skazał ją na osiem miesięcy prac społecznych. Wyrokiem się nie przejęła, została zatrzymana po kolejnej transmisji.

23 października Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim wydał wyrok wobec Pauliny B., oskarżonej o czyny, do których dochodziło w okresie od grudnia 2025 r. do lutego 2026 r. na terenie Kamienia Pomorskiego, z wykorzystaniem ogólnodostępnych transmisji internetowych.

Dwa zarzuty dotyczyły publicznego pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim za pośrednictwem transmisji internetowych. Kolejne trzy odnosiły się do publicznego pochwalania popełniania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, poprzez wypowiadanie treści dotyczących zabijania ludzi, dzieci oraz nawołujących do przemocy i popełniania przestępstw wobec małoletnich. 

Ostatni z zarzucanych jej czynów dotyczył publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej oraz obrazy uczuć religijnych wielu odbiorców transmisji internetowej.

Patostreamerka skazana

- Sąd uznał Paulinę B. za winną popełnienia zarzucanych jej czynów i wymierzył karę łączną ośmiu miesięcy ograniczenia wolności przez wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin co miesiąc - podała prokurator Julia Szozda, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

10 tysięcy złotych B. ma wpłacić na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wyrok nie jest prawomocny, prokurator rozważa apelację.

Wyrokiem się nie przejęła

Pięć dni po ogłoszeniu wyroku, 28 października, Paulina B. została zatrzymana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim w związku z kolejną transmisją.

Kobiecie postawiono zarzut z art. 255b Kodeksu karnego, na podstawie nowych przepisów dotyczących patostreamingu. Zatrzymana złożyła wyjaśnienia.

Ponownie stanie przed sądem, grozi jej już znacznie surowsza kara.

Surowsze kary za patostreaming

Obowiązująca od 23 sierpnia tego roku nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa, godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Jeżeli wspomniane treści będą przedstawiały osobę poniżej 18. roku życia, kara będzie wyższa - od trzech miesięcy do pięciu lat.

Źródło: 24kurier.pl, tvn24.pl
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Tagi:
SzczecinProkuraturaPedofiliaSąd
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