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Próbował przewieźć domek holenderski, utknął na przejeździe

Nietypowy transport utknął na torowisku
Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: PSP Kamień Pomorski
Na przejeździe kolejowym w Kamieniu Pomorskim utknął ciągnik z domkiem holenderskim na przyczepie. Wstrzymano ruch kolejowy, konieczna była pomoc strażaków.

Służby otrzymały zgłoszenie w środę o 10.37. Wynikało z niego, że na przejeździe kolejowym w Kamieniu Pomorskim (Zachodniopomorskie) utknął nietypowy transport.

- Mężczyzna próbował przewieźć domek holenderski na przyczepie przypominającej niską lawetę. Przejeżdżając przez przejazd kolejowy, ta laweta zawiesiła się na torach - powiedział tvn24.pl młodszy kapitan Piotr Paradowski, rzecznik kamieńskiej straży pożarnej.

Przyjechali strażacy

Kierowca nie mógł sobie sam poradzić. Pomoc drogowa też nie mogła wydostać domku.

Na miejsce przyjechały trzy zastępy straży pożarnej. - Przy użyciu sprzętu pneumatycznego unieśliśmy ten domek holenderski i ściągnęliśmy z przejazdu kolejowego - dodał Paradowski.

Nietypowy transport utknął na torowisku
Nietypowy transport utknął na torowisku
Źródło zdjęcia: PSP Kamień Pomorski

Podczas akcji ruch kolejowy był wstrzymany. Na miejscu pojawiła się Straż Ochrony Kolei. - O 12.15 akcja się zakończyła, a ruch wznowiono - poinformowała aspirant Izabela Kik, rzeczniczka policji w Kamieniu Pomorskim.

Źródło: tvn24.pl, TVN24
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Tagi:
KolejStraż pożarnaStraż Ochrony Kolei
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