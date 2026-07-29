Próbował przewieźć domek holenderski, utknął na przejeździe
Służby otrzymały zgłoszenie w środę o 10.37. Wynikało z niego, że na przejeździe kolejowym w Kamieniu Pomorskim (Zachodniopomorskie) utknął nietypowy transport.
- Mężczyzna próbował przewieźć domek holenderski na przyczepie przypominającej niską lawetę. Przejeżdżając przez przejazd kolejowy, ta laweta zawiesiła się na torach - powiedział tvn24.pl młodszy kapitan Piotr Paradowski, rzecznik kamieńskiej straży pożarnej.
Przyjechali strażacy
Kierowca nie mógł sobie sam poradzić. Pomoc drogowa też nie mogła wydostać domku.
Na miejsce przyjechały trzy zastępy straży pożarnej. - Przy użyciu sprzętu pneumatycznego unieśliśmy ten domek holenderski i ściągnęliśmy z przejazdu kolejowego - dodał Paradowski.
Podczas akcji ruch kolejowy był wstrzymany. Na miejscu pojawiła się Straż Ochrony Kolei. - O 12.15 akcja się zakończyła, a ruch wznowiono - poinformowała aspirant Izabela Kik, rzeczniczka policji w Kamieniu Pomorskim.