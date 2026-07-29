Szczecin Próbował przewieźć domek holenderski, utknął na przejeździe

Symulacja zderzenia pociągu z samochodem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: PSP Kamień Pomorski

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Służby otrzymały zgłoszenie w środę o 10.37. Wynikało z niego, że na przejeździe kolejowym w Kamieniu Pomorskim (Zachodniopomorskie) utknął nietypowy transport.

- Mężczyzna próbował przewieźć domek holenderski na przyczepie przypominającej niską lawetę. Przejeżdżając przez przejazd kolejowy, ta laweta zawiesiła się na torach - powiedział tvn24.pl młodszy kapitan Piotr Paradowski, rzecznik kamieńskiej straży pożarnej.

Przyjechali strażacy

Kierowca nie mógł sobie sam poradzić. Pomoc drogowa też nie mogła wydostać domku.

Na miejsce przyjechały trzy zastępy straży pożarnej. - Przy użyciu sprzętu pneumatycznego unieśliśmy ten domek holenderski i ściągnęliśmy z przejazdu kolejowego - dodał Paradowski.

Nietypowy transport utknął na torowisku Źródło zdjęcia: PSP Kamień Pomorski

Podczas akcji ruch kolejowy był wstrzymany. Na miejscu pojawiła się Straż Ochrony Kolei. - O 12.15 akcja się zakończyła, a ruch wznowiono - poinformowała aspirant Izabela Kik, rzeczniczka policji w Kamieniu Pomorskim.