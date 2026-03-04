Wpadł pod lód, nurkowie znaleźli ciało

32-latek był poszukiwany do wtorku (3 marca). Wieczorem wraz z innym mężczyzną wyszedł na taflę lodu. Razem łowili ryby. Gdy załamał się lód, mężczyzna nie zdołał się wydostać na powierzchnię. Do brzegu dotarł jego towarzysz, który wezwał pomoc.
W akcji poszukiwawczej brali udział strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Wykorzystywane były sonary i podwodny dron. W środę znaleźli ciało mężczyzny.
Teraz okoliczności śmierci mężczyzny zbada prokurator.
