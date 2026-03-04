Wpadł pod lód, nurkowie znaleźli ciało

Strażacy znaleźli ciało mężczyzny w jeziorze Dłużec (Zachodniopomorskie)

32-latek był poszukiwany do wtorku (3 marca). Wieczorem wraz z innym mężczyzną wyszedł na taflę lodu. Razem łowili ryby. Gdy załamał się lód, mężczyzna nie zdołał się wydostać na powierzchnię. Do brzegu dotarł jego towarzysz, który wezwał pomoc.

Poszukiwania nad jeziorem Dłużec Źródło: KPP Gryfino

W akcji poszukiwawczej brali udział strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Wykorzystywane były sonary i podwodny dron. W środę znaleźli ciało mężczyzny.

Finał poszukiwań w jeziorze Dłużec Źródło: KPP w Gryfinie

Teraz okoliczności śmierci mężczyzny zbada prokurator.

Jak ratować osobę, pod którą załamał się lód? Źródło: TVN24

Opracował Rafał Molenda