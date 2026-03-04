Załamał się pod nim lód. Płetwonurkowie szukają mężczyzny

Dwie osoby wpadły pod lód na jeziorze Dłużec (Zachodniopomorskie)

32-latek zniknął pod lodem we wtorek (3 marca) późnym popołudniem. Wszedł na taflę zamarzniętego jeziora z innym mężczyzną. Gdy załamał się lód, nie zdołał się wydostać na powierzchnię. Do brzegu dotarł tylko jego towarzysz, który wezwał pomoc.

Poszukiwania zaginionego 32-latka, przerwane we wtorek wieczorem, wznowiono w środę po godzinie 10. Pod wodę zeszli strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Akcja trwa.

Jak ratować osobę, pod którą załamał się lód? Źródło: TVN24

Opracował Rafał Molenda