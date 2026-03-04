Wpadli pod lód. Jeden z mężczyzn wydostał się na brzeg, drugiego szukają

Do zdarzenia doszło we wtorek (3 marca) późnym popołudniem na jeziorze Dłużec w powiecie gryfińskim (Zachodniopomorskie). Mężczyzna, któremu udało się dotrzeć do brzegu, wezwał pomoc.
Poszukiwania zaginionego 32-latka prowadzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Akcja została przerwana wieczorem ze względu na słabą widoczność.
Poszukiwania mają być wznowione w środę (4 marca) po godzinie 9.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Opracował Rafał Molenda
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock