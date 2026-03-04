Wpadli pod lód. Jeden z mężczyzn wydostał się na brzeg, drugiego szukają

Dwie osoby wpadły pod lód na jeziorze Dłużec (Zachodniopomorskie)

Do zdarzenia doszło we wtorek (3 marca) późnym popołudniem na jeziorze Dłużec w powiecie gryfińskim (Zachodniopomorskie). Mężczyzna, któremu udało się dotrzeć do brzegu, wezwał pomoc.

Poszukiwania zaginionego 32-latka prowadzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego. Akcja została przerwana wieczorem ze względu na słabą widoczność.

Poszukiwania mają być wznowione w środę (4 marca) po godzinie 9.

Opracował Rafał Molenda