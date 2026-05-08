Jeden szczeciński rekordzista zarabia 600 tysięcy rocznie. Zarobki w miejskich spółkach
Kluczowe fakty:
- W Szczecinie miesięczne pensje wahają się zwykle między 22 a 28 tysięcy złotych brutto.
- Wyjątkiem jest prezes miejskiej spalarni, który zarabia aż 50 tysięcy złotych.
- Sprawdziliśmy zarobki zarządów w miejskich spółkach w największych polskich miastach.
Szczecin ma większościowe udziały w 14 spółkach miejskich. Realizują one zadania między innymi z zakresu: finansów, transportu publicznego, gospodarki komunalnej, wodociągów, mieszkalnictwa, czy rekreacji. Szczeciński magistrat nie publikuje informacji na temat wynagrodzeń prezesów miejskich spółek.