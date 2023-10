Kierował motorowerem po narkotykach. Założył "lewe" tablice rejestracyjne

Policjanci z Ińska (woj. zachodniopomorskie) zatrzymali do kontroli motorowerzystę, ich uwagę zwróciło dziwne zachowanie 34-latka. Badania na zawartość środków odurzających wyszły pozytywnie. Tablice rejestracyjne zamontowane na jednośladzie pochodziły od innego pojazdu.

Policjanci z Ińska zatrzymali do kontroli kierującego motorowerem. W jej trakcie zwrócili uwagę na jego nietypowe zachowanie. Mężczyzna był wyraźnie pobudzony, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Poddali go więc badaniu na zawartość środków odurzających. Wynik był pozytywny. Dodatkowo okazało się, że motorower nie posiadał aktualnych badań technicznych, a zamontowane na nim tablice rejestracyjne pochodziły od innego pojazdu.