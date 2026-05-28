Szczecin Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba w stanie ciężkim Oprac. Rafał Molenda

Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi Źródło wideo: infoStargard

Do poważnego wypadku doszło w czwartek rano na drodze między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińsko w województwie zachodniopomorskim. Wojskowa ciężarówka, którą podróżowali amerykańscy żołnierze, przewróciła się na bok na prostym odcinku jezdni. Do zdarzenia skierowano służby ratunkowe.

- Na miejscu wezwania znajdowało się ośmiu poszkodowanych - jeden w stanie ciężkim został przekazany na pokład Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sześcioro przewieziono do szpitala w stabilnym stanie. Ostatni z grupy poszkodowanych pozostał w miejscu, gdyż nie wyraził zgody na transport do szpitala - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Jak przekazał mjr Tomasz Zygmunt, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, na miejscu trwają czynności dochodzeniowo-śledcze. Służby ustalają okoliczności i przyczyny wypadku.

W działaniach uczestniczyli strażacy z komendy w Stargardzie, jednostki OSP z Ińska, ratownicy z Drawska Pomorskiego oraz Wojskowej Straży Pożarnej z Oleszna. Na miejscu pracowały także zespoły ratownictwa medycznego z Łobza i Chociwla.