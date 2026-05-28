Szczecin

Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba ranna

Wojskowa ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi pod Ińskiem
Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi
Źródło wideo: infoStargard
Źródło zdj. gł.: infoStargard
Wojskowa ciężarówka wpadła do rowu na prostym odcinku drogi. Do zdarzenia doszło rano w gminie Ińsko. Jeden z żołnierzy został przetransportowany do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Do poważnego wypadku doszło w czwartek rano na drodze między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińsko w województwie zachodniopomorskim. Wojskowa ciężarówka, którą podróżowali amerykańscy żołnierze, przewróciła się na bok na prostym odcinku jezdni.

Źródło zdjęcia: infoStargard

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W akcji brały udział zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednego z żołnierzy przetransportowano do szpitala drogą lotniczą. Na ten moment nie ma informacji o stanie jego zdrowia ani o liczbie uczestników zdarzenia. Jak przekazał mjr Tomasz Zygmunt, rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, na miejscu trwają czynności dochodzeniowo-śledcze. Służby ustalają okoliczności i przyczyny wypadku.

Źródło zdjęcia: infoStargard

W działaniach uczestniczyli strażacy z komendy w Stargardzie, jednostki OSP z Ińska, ratownicy z Drawska Pomorskiego oraz Wojskowej Straży Pożarnej z Oleszna. Na miejscu pracowały także zespoły ratownictwa medycznego z Łobza i Chociwla.

