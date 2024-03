czytaj dalej

Zmagający się z chorobą nowotworową Zbigniew Ziobro w liście do marszałka Sejmu Szymona Hołowni zapewnił że "chciał i chce zeznawać przed komisjami śledczymi", "nigdy nie zamierzał uchylać się od tego obowiązku" i zwrócił się, by biegli lekarze wydali opinię na temat stanu jego zdrowia. List opublikował we wtorek rano portal Do Rzeczy. Stało się to, zanim okazało się, że tego samego dnia u Ziobry pojawiły się służby w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości.