Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Aktywiści zostali zaatakowani. Prokuratura oskarża członków Ruchu Obrony Granic

Atak na aktywistki w Gryfinie
Akt oskarżenia po ataku na aktywistów na moście granicznym w Gryfinie
Źródło: TVN24
Cztery osoby związane z Ruchem Obrony Granic odpowiedzą przed sądem za atak na uczestników happeningu na moście granicznym w Gryfinie. Zarzuty dotyczą między innymi gróźb karalnych, znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej.

Czworo członków Ruchu Obrony Granic stanie przed sądem za atak na aktywistów, którzy w lipcu tego roku przeprowadzali happening na moście granicznym w Gryfinie. Czytano wtedy fragmenty Pisma Świętego, poświęcone miłości bliźniego. Happening był odpowiedzią na działania ROG skierowane przeciwko migrantom, którzy rzekomo mieli być podrzucani na granicę z Polską przez niemieckie służby.

Kobiety zostały zaatakowane słownie przez uczestników patroli obywatelskich na granicy z Niemcami. Krzyczano do nich, że "profanują Pismo Święte". Jeden z mężczyzn miał przewrócił aktywistkę na chodnik. Później aktywistki z Łukaszem Olejnikiem, inicjatorem akcji koszulek "Konstytucja" na pomnikach w 2018 roku, podeszły do "pilnujących granicy" i zostali przez nich zwyzywani. Jeden z nich miał wyrwać Magdzie Góreckiej telefon i rzucić w krzaki.

Polacy o Ruchu Obrony Granic. Jest sondaż
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Polacy o Ruchu Obrony Granic. Jest sondaż

Polska

- Ta cała sytuacja obnażyła ich hipokryzję. Oni twierdzili, że oni są na tej granicy po to, by bronić polskich kobiet przed przemocą, po czym dopuścili się przemocy na polskich kobietach, a jeszcze ich cały fandom w internecie pochwalał tę przemoc - komentuje teraz Monika Tichy, jedna z zaatakowanych aktywistek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bąkiewicz w Bogatyni
"Wracaj do domu". Mieszkańcy Bogatyni wypędzili Bąkiewicza
Polska
Robert Bąkiewicz
To prawdziwy cel Bąkiewicza na granicy? "Wyobrażasz sobie, ja jestem psem"
Tomasz Pupiec
Kontrola graniczna na moście w Słubicach
Migranci? "Oprócz współczucia mamy też prawo do lęku"
Iga Dzieciuchowicz

"Ważny interes społeczny"

Prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała do sądu akt oskarżenia. Główne zarzuty dotyczą znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej, a także kierowania w stosunku do aktywistów gróźb karalnych.

Jak relacjonuje reporterka TVN24 Alicja Rucińska, część tych wydarzeń powinna podlegać w polskim prawie skardze prywatnej, ale z uwagi na ważny interes społeczny, prokurator objął wszystkie zarzuty swoim postępowaniem.

- Za przestępstwa prywatnoskargowe w postaci naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia osoby pokrzywdzonej grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch, natomiast za kierowanie gróźb karalnych ustawodawca przewidział karę do trzech lat więzienia - mówi Julia Szozda, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Źródło: Google Maps
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ProkuraturaZachodniopomorskie
Czytaj także:
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Parking na ponad pięć tysięcy miejsc. Wybrano projektanta
BIZNES
Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu
Jak długo z tym walczył? Drzemka prezydenta pod lupą mediów
Maciej Wacławik
imageTitle
Reprezentacyjny bramkarz zakończył karierę. Nie zagra w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia
Śrubokrętem uszkodził dwa auta. "Z zazdrości"
Łódź
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
"Kalejdoskop dziwnych postaci". Kto sprzeciwia się ustawie o kryptoaktywach?
Polska
shutterstock_2554820441
Kupujemy to naszym bliskim na potęgę. A potem trafiają do szpitala
Agata Daniluk
Grzegorz Braun
Delegalizacja partii Brauna? "Trwa kalkulacja polityczna w obozie władzy"
Polska
Witold K. na spotkaniu w Białymstoku
Witold K. na spotkaniu z Donaldem Tuskiem. Służby prasowe odpowiadają
Szymon Żyśko
Karambol na autostradzie A 4
Dwie osoby zginęły na A4. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa
Opole
Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
"Putin nie chce żadnego pokoju", a "Rosja próbuje podzielić NATO"
Świat
Mgła, zima
Alarmy IMGW. Tam będzie niebezpiecznie
METEO
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
WARSZAWA
Szef MSWiA Marcin Kierwiński
"25 magazynów tylko w tym roku"
Polska
imageTitle
Nagle przerywa karierę i ostrzega innych. "Zbyt długo znęcałam się nad swoim ciałem"
EUROSPORT
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Zełesnki w Brukseli
Gigantyczne wsparcie dla Ukrainy. UE chce zabezpieczyć dwie trzecie jej finansów
Świat
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Pozbyli się jarzeniówek, jest ich znacznie więcej niż sądzono
Łódź
Lofoten Norwegia - Sergey Demo SVDPhoto shutterstock_2497575209
Koniec z promami. Powstaje najgłębszy tunel świata
BIZNES
imageTitle
Pokonał wielkiego O'Sullivana. Musiał szukać nowego noclegu
EUROSPORT
Caracas
"Jeśli zamierzasz wypowiedzieć wojnę, język ma znaczenie". Czym jest Kartel Słońc
Maciej Wacławik
Miś Bradfield
Zaginął podczas wyprawy w kosmos. Szukają go od prawie miesiąca
METEO
Jun Suk Jeol i Kim Keon Hi
15 lat dla byłej pierwszej damy? Ruch prokuratury, długa lista zarzutów
Świat
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Minister nie chce zakazu na stacjach. "Może spowodować wzrost cen"
BIZNES
imageTitle
Nagle "odesłali do domu" legendę klubu
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
Politycy PiS zmieniają zdanie po wecie. Dlaczego?
Polska
Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Hulajnogą po ekspresówce. "Nie wierzyłem własnym oczom". Nagranie
Trójmiasto
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
"Utrudniony kontakt" z dyżurnym ruchu, pociągi opóźnione
Poznań
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
"Zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze"
WARSZAWA
shutterstock_2641583929
Zespół Trójstronny nie przyniósł przełomu. "Strona rządowa nie ma żadnej propozycji"
Piotr Wójcik
Media antyspołecznościowe. Co poszło nie tak
YouTube kapituluje, będzie respektował prawo. "To rozczarowująca aktualizacja"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica