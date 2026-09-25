Szczecin Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok za zabójstwo. Orzeczenie jest prawomocne Oprac. Rafał Molenda |

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok w sprawie zabójstwa w Gryficach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas rozprawy apelacyjnej obrona podtrzymała argumenty przedstawione wcześniej w odwołaniu od wyroku i wniosła o pogłębienie badań oskarżonego. Sąd nie uwzględnił tego wniosku. W ocenie składu orzekającego sporządzona wcześniej opinia była pełna, jasna i nie wymagała uzupełnienia.

Sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy

W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że sąd pierwszej instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe i właściwie ocenił zgromadzony materiał. Zdaniem składu orzekającego nie było podstaw do podważenia ustaleń dotyczących sprawstwa oskarżonego. Sąd podkreślił, że biegli potwierdzili jego poczytalność w chwili popełnienia czynu. Jak wskazano, stan nietrzeźwości związany z uzależnieniem od alkoholu nie wyłącza odpowiedzialności karnej. Oskarżony kwestionował ocenę dotyczącą uzależnienia, jednak nie zaprzeczał, że pił alkohol.

Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok w sprawie zabójstwa w Gryficach Źródło zdjęcia: TVN24

W uzasadnieniu zwrócono także uwagę na wiarygodność zeznań świadków oraz dokumentację zgromadzoną w sprawie. Sąd podkreślił, że relacja kobiety, która została poproszona o przyjście do mieszkania po zdarzeniu, była spójna i wiarygodna.

Zdaniem sądu charakter obrażeń odniesionych przez ofiarę oraz całokształt okoliczności sprawy uzasadniają wymierzoną przez Sąd Okręgowy w Szczecinie karę. Waldemar Z. spędzi w więzieniu 25 lat. Stronom nadal przysługuje prawo wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.

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Do zbrodni doszło 7 lutego 2024 roku

Policjanci odebrali zgłoszenie, że w mieszkaniu przy ulicy Dąbskiego w Gryficach znaleziono martwą kobietę. Według informacji prokuratury, był to tragiczny finał awantury, jaka wywiązała się pomiędzy kobietą a jej kuzynem, Waldemarem Z. Mężczyzna przyszedł do mieszkania swojej ofiary i razem z kobietą pił alkohol. W pewnej chwili doszło pomiędzy nimi do kłótni. Mężczyzna zaatakował kobietę i zadał jej wiele ciosów nożem.

Za zabójstwo mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności.