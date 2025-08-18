Logo strona główna
Szczecin

Potrącił ośmiolatka i uderzył w budynek. Był poszukiwany listem gończym i pijany

Potrącenie ośmiolatka w Gryficach (zdj. ilustracyjne)
Gryfice (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
W Gryficach (województwo zachodniopomorskie) kierowca auta osobowego potrącił ośmiolatka jadącego na rowerku biegowym, później uderzył w ścianę budynku. Policja podała, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym, a badanie alkomatem wykazało, że jest pijany.

Informację o zdarzeniu potwierdził komisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Jak podał, w poniedziałek około godziny 18, przy ulicy Armii Krajowej doszło do potrącenia ośmioletniego chłopca, który poruszał się na rowerku biegowym.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 32-letni mężczyzna, kierując samochodem marki Peugeot, potrącił ośmiolatka, a następnie uderzył w budynek. Mężczyzna już wcześniej był poszukiwany listem gończym, a w chwili zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu - poinformował policjant.

Jak dodał rzecznik, na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował chłopca z wielomiejscowym urazem do szpitala w Szczecinie. - Mężczyzna został zatrzymany, jest to mieszkaniec powiatu łobeskiego - podsumował komisarz Frąckiewicz.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

WypadkiPolicja
