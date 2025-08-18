Gryfice (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Informację o zdarzeniu potwierdził komisarz Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryficach. Jak podał, w poniedziałek około godziny 18, przy ulicy Armii Krajowej doszło do potrącenia ośmioletniego chłopca, który poruszał się na rowerku biegowym.

- Z ustaleń policjantów wynika, że 32-letni mężczyzna, kierując samochodem marki Peugeot, potrącił ośmiolatka, a następnie uderzył w budynek. Mężczyzna już wcześniej był poszukiwany listem gończym, a w chwili zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało 2,5 promila alkoholu - poinformował policjant.

Jak dodał rzecznik, na miejscu wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował chłopca z wielomiejscowym urazem do szpitala w Szczecinie. - Mężczyzna został zatrzymany, jest to mieszkaniec powiatu łobeskiego - podsumował komisarz Frąckiewicz.