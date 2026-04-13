16-latek potrącony przez ciągnik podczas prac polowych

Oprac. Rafał Molenda

Do zdarzenia doszło w Koszalinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę przy ulicy Polnej w Koszalinie kierowca ciągnika rolniczego podczas prac polowych potrącił 16-latka. Nastolatek z poważnym urazem głowy trafił do szpitala.

Jak informuje Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, za kierownicą ciągnika siedział 56-letni mężczyzna.

- Podczas wykonywania prac polowych mężczyzna nie upewnił się, czy w bezpośrednim otoczeniu pojazdu nie znajduje się inna osoba. Gdy ruszył, nastolatek znajdował się między ciągnikiem a agregatem uprawno‑siewnym. Doszło do potrącenia. Konieczna była natychmiastowa pomoc medyczna i szybki transport do szpitala - opisuje.

Kierowca był trzeźwy

Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku, wykonali oględziny i przesłuchali świadków zdarzenia.

- Badanie alkomatem wykazało, że 56-letni kierowca ciągnika był trzeźwy. Całość zgromadzonego materiału dowodowego zostanie teraz przekazana do sądu - dodaje policjantka.

Według danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2025 roku do jednostek KRUS zgłoszono 8 631 wypadków, w których zginęło 40 osób. Najczęstsze przyczyny to upadki, przygniecenia oraz kontakt z ruchomymi częściami maszyn rolniczych.