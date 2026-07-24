Zawrócił na S3 i jechał pod prąd korytarzem życia. To był bardzo kosztowny manewr
Do zdarzenia doszło 10 lipca na drodze ekspresowej S3 w rejonie Goleniowa.
- W związku z utworzonym zatorem drogowym kierowca zawrócił, a następnie poruszał się pod prąd korytarzem życia, aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie - przekazała sierżant Martyna Kowalska z Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.
Informację o zdarzeniu policjanci otrzymali później, bo 21 lipca. Ustalili, że autem kierował 27-latek.
- Przyznał się do popełnienia dwóch wykroczeń - jazdy na drodze ekspresowej w kierunku przeciwnym oraz naruszenia zakazu korzystania z drogi przejazdu przeznaczonej dla pojazdów uprzywilejowanych - podała policjantka.
27-latek został ukarany mandatem w wysokości ośmiu tysięcy złotych i 23 punktami.
Źródło: tvn24.pl