Szczecin Dwie nastolatki potrącone przez pociąg

Do wypadku doszło po godzinie 14. Dwie dziewczynki zostały potrącone przez pociąg w okolicy Marszewa oddalonego o pięć kilometrów od dworca PKP w Goleniowie na linii w kierunku Kołobrzegu.

Śmigłowiec LPR odleciał do szpitala w Szczecinie

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku około 15 lat. Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. Druga w stanie ciężkim z urazem głowy i brzucha, po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- Na miejscu wypadku są trzy zastępy straży pożarnej - dziewięciu ratowników. Pomagają oni policji w zabezpieczeniu terenu - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

Wstrzymany ruch pociągów

Pociągiem podróżowało około 100 osób. Na linii kolejowej między Goleniowem a Mostami, na kilka godzin wstrzymany został ruch pociągów ze Szczecina w kierunku Kołobrzegu i Koszalina. Spółka kolejowa Polregio organizuje autobusową komunikację zastępczą.