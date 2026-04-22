Dwie nastolatki potrącone przez pociąg
Do wypadku doszło po godzinie 14. Dwie dziewczynki zostały potrącone przez pociąg w okolicy Marszewa oddalonego o pięć kilometrów od dworca PKP w Goleniowie na linii w kierunku Kołobrzegu.
Śmigłowiec LPR odleciał do szpitala w Szczecinie
- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do poszkodowanych nastolatek w wieku około 15 lat. Jedna z nich poniosła śmierć na miejscu. Zgon nastąpił przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego. Druga w stanie ciężkim z urazem głowy i brzucha, po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych została przekazana na pokład śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
- Na miejscu wypadku są trzy zastępy straży pożarnej - dziewięciu ratowników. Pomagają oni policji w zabezpieczeniu terenu - poinformował Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
Wstrzymany ruch pociągów
Pociągiem podróżowało około 100 osób. Na linii kolejowej między Goleniowem a Mostami, na kilka godzin wstrzymany został ruch pociągów ze Szczecina w kierunku Kołobrzegu i Koszalina. Spółka kolejowa Polregio organizuje autobusową komunikację zastępczą.
