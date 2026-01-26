Odwołane zajęcia w szkołach i przedszkolach. Z powodu pogody

Pogoda na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W związku z prognozowanymi marznącymi opadami deszczu w poniedziałek odwołane zostały zajęcia w przedszkolach oraz szkołach na terenie gminy Mirosławiec w województwie zachodniopomorskim.

Informację w tej sprawie przekazał późnym wieczorem w niedzielę burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Rozwiń

Zawieszenie zajęć dotyczy placówek w Mirosławcu oraz Piecniku. Jednocześnie te placówki przechodzą w tryb dyżuru. Dzieci, które dotrą do przedszkola lub szkoły, będą miały zapewnioną opiekę.

Odwołane zostały również poniedziałkowe kursy do przedszkoli w Wałczu oraz do jednostek w Gudowie i Starej Łubiance. O decyzji poinformowano PKS Złocieniec.

Trudne warunki na drogach i chodnikach

W komunikacie burmistrz zaapelował do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz - jeśli to możliwe - pozostanie w domach. Jak zaznaczył, już teraz panują bardzo śliskie warunki, a prognozy wskazują na nasilenie opadów marznącego deszczu.

Przypomniał również, że służby odpowiedzialne za odśnieżanie i utrzymanie dróg będą pracowały nad usuwaniem skutków opadów, z nasileniem działań od godziny 3:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Zaapelował o ostrożność na chodnikach i drogach oraz o dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.

Wcześniej Piotr Pawlik ostrzegał mieszkańców o prognozowanych marznących opadach deszczu i zapowiadał podjęcie działań przez służby komunalne w godzinach nocnych.

Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD