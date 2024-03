czytaj dalej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by od początku 2030 roku wszystkie nowe budynki powstające w Polsce były bezemisyjne. Te zajmowane przez urzędy publiczne nawet wcześniej - od 1 stycznia 2028 roku. To oznaczałoby zakaz wykorzystania kotłów na gaz czy pieców węglowych. Resort planuje również falę renowacji już istniejących budynków. Takie zapowiedzi pojawiły się w nowej wersji polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 roku, który trafił do Komisji Europejskiej.