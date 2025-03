czytaj dalej

Cukrzyca typu 2 i siedzący tryb życia - na przykład spędzanie długiego czasu przed telewizorem - są głównymi czynnikami ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej. Skrócenie czasu oglądania telewizji do godziny dziennie może u osób z genetyczną skłonnością do cukrzycy typu 2 znacząco zmniejszyć ryzyko chorób serca - wynika z badań opublikowanych w "Journal of the American Heart Association".