Darmowa komunikacja w dniu wyborów. Zdecydowały się na to dwa samorządy. "Widzimy się przy urnach"

W Poznaniu i w Szczecinie samorządy zdecydowały, że 15 października, czyli w dniu wyborów parlamentarnych i referendum można będzie jeździć za darmo autobusami miejskimi. W Poznaniu skorzystają z tego osoby, które najpóźniej tego dnia ukończą 60 lat oraz osoby z niepełnosprawnością - wraz z towarzyszącym im opiekunem. Natomiast w Szczecinie – wszyscy. Wszystko po to, aby umożliwić wyborcom jak najszerszy udział w głosowaniu.

"Zwykło się mawiać, że wybory to święto demokracji. By umożliwić Wam jak najszerszy udział, radni zgodzili się, by komunikacja publiczna była w tym dniu darmowa. Widzimy się przy urnach" – napisał w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek.