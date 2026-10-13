Szczecin Jechał mimo dwóch dożywotnich zakazów. Policjanci odkryli jeszcze jedno Oprac. Rafał Molenda |

36-latek prowadził mimo dwóch dożywotnich zakazów Źródło wideo: KPP w Sławnie Źródło zdj. gł.: KPP w Sławnie

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Rutynowy patrol drogówki w Darłowie zakończył się zatrzymaniem kierowcy, który od lat nie powinien siadać za kierownicą. Policjanci ze sławieńskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód prowadzony przez 36-latka. Gdy sprawdzili jego dane w policyjnych systemach, ustalili, że mężczyzna ma dwa aktywne dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Na tym jednak nie skończyły się problemy kierowcy. Policjanci zwrócili uwagę na nienaturalne zachowanie mężczyzny podczas kontroli. - Nerwowe oraz pobudzone zachowanie kierowcy wzbudziło czujność mundurowych - przekazała Agnieszka Łukaszek z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. - Przeprowadzono badanie narkotestem, które wykazało, że dodatkowo kierował on samochodem pod wpływem amfetaminy - dodała policjantka.

Policjanci zatrzymali mężczyznę i pobrali mu krew do dalszych badań.

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36 latek został doprowadzony do policyjnego aresztu, a nastepnie do sądu, który zdecydował o tymczasowym areszcie. 36-latek za kratami spędzi najbliższe trzy miesiące.