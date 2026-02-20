Logo strona główna
Szczecin

Lodowe warunki w Szwecji zawiodły. Przepiękne mistrzostwa odbyły się pod Koszalinem

Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Źródło: Gmina Darłowo
Na Jeziorze Bukowo w Dąbkach zakończyły się Mistrzostwa Świata w klasie DN w żeglarstwie lodowym, które awaryjnie przeniesiono do Polski ze Szwecji z powodu braku odpowiednich warunków lodowych. Do rywalizacji stanęło 117 zawodników z wielu krajów, a tytuł mistrzowski rozstrzygnął się dopiero w ostatnim z pięciu wyścigów.

Na Jeziorze Bukowo w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (woj. zachodniopomorskie) w czwartek przed zmrokiem zakończyły się Mistrzostwa Świata w klasie DN w żeglarstwie lodowym. Regaty awaryjnie przeniesiono do Polski ze Szwecji ze względu na niewystarczające warunki lodowe w pierwotnej lokalizacji. Jezioro w gminie Darłowo zapewniło uczestnikom odpowiednią pokrywę lodową.

Regaty należą do najważniejszych wydarzeń w międzynarodowym kalendarzu bojerowym. Do rywalizacji przystąpiło 117 zawodników z wielu krajów, w tym czołowi przedstawiciele światowej sceny bojerowej. Tytuł mistrzowski rozstrzygnął się dopiero w ostatnim, piątym wyścigu dnia. Zwycięzcą okazał się Estończyk Rasmus Maalinn. Srebro zdobył Karol Jabłoński, nasz 12-krotny mistrz świata, a brąz także Estończyk Argo Vooremaa.

- To była bardzo zacięta rywalizacja. Cieszę się ze srebrnego medalu, choć mogło być lepiej. W trzecim wyścigu, nie z mojej winy, miałem kolizję przy głównym znaku i musiałem się wycofać. Ale taki jest właśnie ten sport przy dużych prędkościach - zderzenia się zdarzają, szczególnie gdy trzeba podejmować decyzje w ułamkach sekundy. Wygrał mój, można powiedzieć, uczeń, którego bardzo wspieram. W zeszłym roku triumfował w Mistrzostwach Europy, a w tym sięgnął po tytuł mistrza świata - powiedział Karol Jabłoński, 12-krotny mistrz świata.

Klatka kluczowa-239987
Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Źródło: Gmina Darłowo

Po zakończonych mistrzostwach świata w tym samym miejscu rozpoczęły się mistrzostwa Europy. Finał w sobotę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zawody bojerów na jeziorze Wielimie
Trójmiasto
Gwda Wielka: mistrzostwa bojerów
Trójmiasto
Choć śniegu jeszcze nie ma, to bojerowcy już szukają miejsc do uprawiania swego lodowego szaleństwa
Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Gmina Darłowo

