Lodowe warunki w Szwecji zawiodły. Przepiękne mistrzostwa odbyły się pod Koszalinem

Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek Źródło: Gmina Darłowo

Na Jeziorze Bukowo w Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach (woj. zachodniopomorskie) w czwartek przed zmrokiem zakończyły się Mistrzostwa Świata w klasie DN w żeglarstwie lodowym. Regaty awaryjnie przeniesiono do Polski ze Szwecji ze względu na niewystarczające warunki lodowe w pierwotnej lokalizacji. Jezioro w gminie Darłowo zapewniło uczestnikom odpowiednią pokrywę lodową.

Regaty należą do najważniejszych wydarzeń w międzynarodowym kalendarzu bojerowym. Do rywalizacji przystąpiło 117 zawodników z wielu krajów, w tym czołowi przedstawiciele światowej sceny bojerowej. Tytuł mistrzowski rozstrzygnął się dopiero w ostatnim, piątym wyścigu dnia. Zwycięzcą okazał się Estończyk Rasmus Maalinn. Srebro zdobył Karol Jabłoński, nasz 12-krotny mistrz świata, a brąz także Estończyk Argo Vooremaa.

- To była bardzo zacięta rywalizacja. Cieszę się ze srebrnego medalu, choć mogło być lepiej. W trzecim wyścigu, nie z mojej winy, miałem kolizję przy głównym znaku i musiałem się wycofać. Ale taki jest właśnie ten sport przy dużych prędkościach - zderzenia się zdarzają, szczególnie gdy trzeba podejmować decyzje w ułamkach sekundy. Wygrał mój, można powiedzieć, uczeń, którego bardzo wspieram. W zeszłym roku triumfował w Mistrzostwach Europy, a w tym sięgnął po tytuł mistrza świata - powiedział Karol Jabłoński, 12-krotny mistrz świata.

Po zakończonych mistrzostwach świata w tym samym miejscu rozpoczęły się mistrzostwa Europy. Finał w sobotę.

Zawody na Jeziorze Bukowo są nie tylko sportową rywalizacją na najwyższym poziomie, ale również okazją do promocji żeglarstwa lodowego oraz walorów turystycznych Uzdrowiska Dąbki i gminy Darłowo. Organizatorzy podkreślają, że przebieg regat jest ściśle uzależniony od aktualnych warunków pogodowych i wiatrowych, które w tej dyscyplinie mają kluczowe znaczenie.

Opracowała Natalia Grzybowska