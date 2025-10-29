Logo strona główna
Szczecin

Zniszczony samochód, oblane drzwi. "Nie da się zastraszyć"

Zniszczony samochód burmistrz Czaplinka
Katarzyna Szlońska-Getka, burmistrz Czaplinka
Źródło: TVN24
Nieznani sprawcy zniszczyli samochód burmistrz Czaplinka (woj. zachodniopomorskie). Katarzyna Szlońska-Getka zastała pod swoim domem pojazd z wybitymi szybami. Miesiąc wcześniej poszkodowany został też jej zastępca. Drzwi jego domu zostały oblane środkiem odstraszającym dziki. W obu sprawach postępowanie prowadzi policja.

Katarzyna Szlońska-Getka, burmistrz Czaplinka, w rozmowie z dziennikarzami mówiła, że chce nagłośnić sprawę, bo nie chce dać się zastraszyć. - Kilka dni temu, a dokładnie z niedzieli na poniedziałek zostało zdewastowane moje auto, cztery tygodnie wcześniej do domu zastępcy burmistrza wrzucono środek do odstraszania dzików, zdemolowano mu drzwi wejściowe. Jeszcze wcześniej w Czaplinku pani prezes była zastraszana, miała wsadzone kartki z groźbami za wycieraczkę samochodu, pod jej drzwi w Szczecinku, bo tam mieszka, został przywieziony wieniec z napisem "ostatnie pożegnanie" - przekazała burmistrz Czaplinka.

Zniszczony samochód burmistrz Czaplinka
Zniszczony samochód burmistrz Czaplinka
Źródło: TVN24
Zniszczony samochód burmistrz Czaplinka
Zniszczony samochód burmistrz Czaplinka
Źródło: TVN24

Burmistrz nie wie, kto może stać za atakami. W lokalnym portalu GK24.pl powiedziała, że "odkąd pracujemy na rzecz tej gminy, to po prostu robimy generalne porządki. (...) Ja nie boję się zgłaszać na policję hejtów, a takie rzeczy się działy."

2910N130X POLICJA
Aspirant Karolina Żych z policji w Drawsku Pomorskim

Policyjne postępowanie

- Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zniszczenia dwóch szyb w samochodzie marki Audi w Czaplinku przy ulicy Wałeckiej. 26 września otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące zniszczenia drzwi wejściowych do domu jednorodzinnego w Czaplinku przy ulicy Kaszubskiej poprzez wylanie cieczy o ostrym intensywnym zapachu. W obu przypadkach prowadzone jest postępowanie - poinformowała aspirant Karolina Żych z policji w Drawsku Pomorskim. Nie chciała powiedzieć, na jakim jest ono etapie, zasłaniając się dobrem postępowania.

Będzie marsz przeciwko przemocy i hejtowi

Portal GK24.pl informuje, że mieszkańcy Czaplinka są poruszeni i oburzeni tym, co się stało - zarówno aktem wandalizmu wobec burmistrz, jak i wcześniejszymi sytuacjami wymierzonymi w urzędników. Jeden z mieszkańców wyznaczył nagrodę pieniężną za pomoc w ujawnieniu sprawcy. Z kolei w czwartkowe popołudnie (30 października) mieszkańcy wspólnie organizują marsz przeciwko przemocy oraz hejtowi.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

CzaplinekZachodniopomorskieBurmistrzWandalizmPolicjaWymiar sprawiedliwości
