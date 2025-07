Brama 31. Pol'and'Rock otwarta

Jurek Owsiak otworzył bramę festiwalu Pol'and'Rock Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno we wtorkowe południe zostały otwarte bramy festiwalu. Gości przywitał Jurek Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na miejscu - mimo że koncerty zaczynają się dopiero 31 lipca - jest już kilka tysięcy osób. Impreza potrwa do 2 sierpnia.

Reporterka Alicja Rucińska powiedziała na antenie TVN24, że bardzo dużo osób jest na festiwalu po raz kolejny. - Festiwal jest takim podziękowaniem dla wolontariuszy, darczyńców i wszystkich, którzy angażują się w zimowy weekend styczniowy, gdy trwa akcja zbierania pieniędzy - opisywała.

CZYTAJ TEŻ: Odliczanie do Pol'and'Rock Festivalu. Jerzy Owsiak o ostatnich przygotowaniach

Moment otwarcia bramy festiwalu przez Jurka Owsiaka Źródło: TVN24

Otwarcie bramy Pol'and'Rock 2025 Źródło: TVN24

"Przyjeżdża coraz więcej rodzin z dziećmi"

Reporterka Alicja Rucińska relacjonowała na antenie TVN24, że coraz częściej na Pol'and'Rock przyjeżdżają rodziny z dziećmi, co nie uszło uwadze organizatorów. - Powstał Punkt Bezpiecznego Dziecka, miejsce, gdzie w razie zgubienia, dziecko może bezpiecznie spędzić czas i poczekać na swoich rodziców - dodała. Znajduje się on w strefie Warsztatów ASP.

Organizatorzy proszą także rodziców o to, aby dzieci, które przyjadą na festiwal miały na swojej ręce opaskę z numerem telefonu do jednego z rodziców.

Na festiwalu będzie "Punkt bezpiecznego dziecka" Źródło: TVN24

Wśród atrakcji czekających na festiwalowiczów znajdą się: Akademia Sztuk Przepięknych, liczne warsztaty i spotkania autorskie. Osoby zainteresowane tematem bezpieczeństwa psychologicznego i emocjonalnego młodzieży w szkole będą mogli wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Szymon Majewski zaprasza na kalambury, a Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt przeprowadzi warsztaty "Zwierzęta mają głos! Porozmawiajmy o prawach zwierząt w Polsce".

Przez trzy dni na scenach pojawią się m.in. Nocny Kochanek, Mrozu, Babylon Circus, Spiderbait czy Dope. Więcej informacji o atrakcjach można znaleźć na stronie festiwalu.

Festiwal niebiletowany

Wcześniej impreza organizowana była w Kostrzynie nad Odrą, od 2022 roku gości ją zachodniopomorskie lotnisko Czaplinek-Broczyno.

Pol'and'Rock Festival tradycyjnie pozostaje imprezą niebiletowaną - wstęp na nią jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom dostęp do pola namiotowego, stref sanitarnych, pomocy medycznej, różnego rodzaju sklepów i płatnych parkingów. Uczestnicy powinni jednak sami odpowiednio przygotować się do spędzenia kilku dni na festiwalu, nie zapominając m.in. namiotów, śpiworów, karimat, latarek, kosmetyków, kremów przeciwsłonecznych i zatyczek do uszu.