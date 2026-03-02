Logo strona główna
Przestępca ukrył się na szafie. To nie pomogło

Poszukiwany listami gończymi ukrywał się na szafie
Ukrywał się przed policjantami na szafie
Źródło: KPP w Choszcznie
Policjanci zatrzymali ściganego przestępcę. Mężczyzna ukrywał się pod poduszkami na szafie. Do nietypowego zatrzymania doszło w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie).

Przestępcę poszukiwanego sześcioma listami gończymi zatrzymali policjanci w Choszcznie. 46‑letni mężczyzna był poszukiwany za kradzieże i groźby karalne. Zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Choszcznie mężczyzna ma do odbycia karę ponad dwóch lat pozbawienia wolności.

Kryjówka na szafie

Policjanci poszukujący ściganego dotarli do jednego z mieszkań w tym mieście. Podczas przeszukania zauważyli, że w jednym z pokojów na szafie leżą poduszki. Po ich odsunięciu zobaczyli leżącego na szafie mężczyznę.

Po zatrzymaniu 46‑latek został doprowadzony do jednostki policji, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Spędzi tam ponad dwa lata.

Opracował Rafał Molenda

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Choszcznie

