Ukrywał się przed policjantami na szafie Źródło: KPP w Choszcznie

Przestępcę poszukiwanego sześcioma listami gończymi zatrzymali policjanci w Choszcznie. 46‑letni mężczyzna był poszukiwany za kradzieże i groźby karalne. Zgodnie z wyrokami Sądu Rejonowego w Choszcznie mężczyzna ma do odbycia karę ponad dwóch lat pozbawienia wolności.

Kryjówka na szafie

Policjanci poszukujący ściganego dotarli do jednego z mieszkań w tym mieście. Podczas przeszukania zauważyli, że w jednym z pokojów na szafie leżą poduszki. Po ich odsunięciu zobaczyli leżącego na szafie mężczyznę.

Po zatrzymaniu 46‑latek został doprowadzony do jednostki policji, a następnie przewieziony do zakładu karnego. Spędzi tam ponad dwa lata.

Opracował Rafał Molenda