Szczecin Ptaki przechodziły, kierowcy cierpliwie czekali. Wędrówka łabędzi na nagraniu

Łabędzie przechodziły przez ulicę w Choszcznie Źródło wideo: FB/ Choszczno - moje miasto Źródło zdj. gł.: FB/ Choszczno - moje miasto

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W Choszcznie (Zachodniopomorskie) rodzina łabędzi wybrała się na spacer. Ich wędrówkę mogli obserwować kierowcy, ponieważ ptaki w pewnym momencie wkroczyły na jedną z głównych ulic w mieście, czyli ul. Wolności. Pierwsza ruszyła matka, a tuż za nią osiem młodych łabędzi.

- Moja córka wraz z koleżanką jechały autem do jednego z lokali. W pewnym momencie zauważyły łabędzie zbliżające się do jezdni. Jako pierwsze zatrzymały się, by im ustąpić pierwszeństwa - opowiada nam pan Romuald.

"Urocza wędrówka" łabędzi przez ulicę

Ptaki nie potrzebowały żadnej eskorty, bo wszyscy kierowcy zatrzymali się w odpowiedniej odległości i cierpliwie czekali, aż "wycieczka" bezpiecznie przejdzie na drugą stronę jezdni.

Łabędzie przeszły przez ulicę w Choszcznie Źródło zdjęcia: FB/ Choszczno - moje miasto

Nagranie z uroczej wędrówki w czerwcu opublikowała na profilu "Choszczno - moje miasto" pani Grażyna.

- W pobliżu ulicy Wolności jest jezioro Klukom i te łabędzie wracały właśnie stamtąd. I tak szły ulicą Wolności w stronę gmachu urzędu miasta i gminy. Podobne spacery już się zdarzały. Cieszę się, że tym razem ktoś to uwiecznił i można było pokazać tę uroczą wędrówkę - mówi pani Grażyna.

Gdy wychodzą na ulicę, stolica staje

Ptaki przechodzące przez drogi czy nawet te najbardziej ruchliwe trasy to zwykle dość rzadki widok. Chociaż w stolicy to już pewnego rodzaju tradycja. W Warszawie od kwietnia do końca maja trwają wędrówki nurogęsi z Parku Łazienkowskiego do Wisły. Żeby matki mogły doprowadzić młode do rzeki, muszą pokonać kilkupasmową Wisłostradę.

Nad bezpieczeństwem ptaków podczas takiej podróży czuwają wolontariusze i służby.

Są nawet określone zasady, które wskazują, jak zachować się, gdy jesteśmy świadkami takiego przemarszu. Trzeba się zatrzymać i nie zbliżać na odległość około pięciu metrów. Psy trzeba trzymać na smyczy. Należy zachować ciszę i spokój. Nie można próbować zaganiać samicy z małymi z powrotem do parku. Nie wolno też przeganiać nurogęsi z jezdni, bo właśnie tędy chcą przejść, by dostać się nad Wisłę. Nie można ich także dokarmiać; należy też powstrzymać idących w tym momencie przechodniów, biegaczy, rowerzystów czy deskorolkarzy.

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