Dwa tragiczne zdarzenia w szpitalu. Sprawą zajmuje się prokuratura

Do dwóch tragicznych zdarzeń doszło we wrześniu na terenie szpitala w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie). Prokurator Julia Szozda, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, potwierdziła, że prowadzone są dwa odrębne postępowania.

- Z informacji, które uzyskałam, wynika, że doszło do upadku mężczyzny na nieprawidłowo zabezpieczonej klatce schodowej w trakcie remontu. W tej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające, oczekujemy także na wyniki sekcji zwłok. Dopiero wtedy będziemy mogli udzielić bardziej szczegółowych informacji w sprawie - zaznaczyła.

Pierwsze informacje w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Drugie postępowanie dotyczy śmierci mężczyzny, który wypadł z okna w tym samym szpitalu. - W tej chwili czekamy na wyniki jego sekcji zwłok. Trwa również wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - dodała prokurator.

Oba postępowania są prowadzone niezależnie od siebie.