Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Dwa tragiczne zdarzenia w szpitalu. Sprawą zajmuje się prokuratura

Do zdarzenia doszło w Toruniu (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie)
Źródło: Google Earth
Szczecińska prokuratura prowadzi dwa odrębne postępowania w sprawie śmierci dwóch mężczyzn, do których doszło na terenie choszczeńskiego szpitala. Jedno z nich dotyczy "upadku na nieprawidłowo zabezpieczonej klatce schodowej w trakcie remontu". Pierwsze informacje na ten temat otrzymaliśmy na Kontakt24.

Do dwóch tragicznych zdarzeń doszło we wrześniu na terenie szpitala w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie). Prokurator Julia Szozda, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, potwierdziła, że prowadzone są dwa odrębne postępowania.

- Z informacji, które uzyskałam, wynika, że doszło do upadku mężczyzny na nieprawidłowo zabezpieczonej klatce schodowej w trakcie remontu. W tej sprawie trwa postępowanie wyjaśniające, oczekujemy także na wyniki sekcji zwłok. Dopiero wtedy będziemy mogli udzielić bardziej szczegółowych informacji w sprawie - zaznaczyła. 

Pierwsze informacje w tej sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ranna 62-latka trafiła do szpitala. Jej syn nie żyje, a partnera zatrzymała policja

Ranna 62-latka trafiła do szpitala. Jej syn nie żyje, a partnera zatrzymała policja

Olsztyn
4,5-latek wypadł z okna. Lądował śmigłowiec LPR

4,5-latek wypadł z okna. Lądował śmigłowiec LPR

Wrocław

Drugie postępowanie dotyczy śmierci mężczyzny, który wypadł z okna w tym samym szpitalu. - W tej chwili czekamy na wyniki jego sekcji zwłok. Trwa również wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia - dodała prokurator.

Oba postępowania są prowadzone niezależnie od siebie. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: est, MR/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
SzpitalZachodniopomorskieProkuratura
Czytaj także:
Duc Phuc
Konkurs Interwizji w Moskwie. Piosenkarka wycofała się w ostatniej chwili
Kultura i styl
Zalane ulice w Como
Zalane ulice w Mediolanie i Como, kemping odcięty od świata
METEO
Według policji lexus nagle zajechał drogę motocyklowi
Uderzył motocyklem w bok auta, policjant nie żyje
Kielce
Posłowie na sali plenarnej Sejmu
"Ponadpartyjna zgoda" wśród posłów. Chodzi o wydatki
Polska
Barbara Nowacka
Apel ministry edukacji o "szansę"
Zdrowie
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Strażacy usłyszeli zarzut zgwałcenia kobiety
Białystok
Pete Hegseth
Hegseth do dziennikarzy: przestrzegaj zasad albo wracaj do domu
Świat
imageTitle
"Really well done". Cichy polski bohater finału
EUROSPORT
Rosyjscy żołnierze
"Częściowa mobilizacja" w Rosji, zginęło już ponad 15 tysięcy osób
Świat
imageTitle
Legenda zdradziła zaskakujący klucz do sukcesów Manchesteru United
EUROSPORT
Li Dze Mjung z żoną
Li Dze Mjung: to grozi sytuacją, jak podczas kryzysu w 1997 roku
BIZNES
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Eksperci: rodzice wiedzą, że to szkodliwe. A jednak dają maluchom smartfony
Zdrowie
Do wypadku doszło w ośrodku Growler Pines Tiger Preserve
Tygrys zabił swojego tresera. Apel obrońców zwierząt
METEO
Jacek Dobrzyński
"Żenada" i "kolejny dowód". Dobrzyński o "propozycji" szefa BBN
Polska
amsterdam holandia - Konstantin Tronin shutterstock_488459284
Mieszkańcy mają dość. Pozywają lokalne władze
BIZNES
Nietypowa kolizja z dzikiem
Po kolizji przejechała kilka kilometrów z dzikiem w komorze silnika
Poznań
Największy taki wyścig w Polsce. "Potrafię więcej niż myślisz, że mogę"
Największy taki wyścig w Polsce. "Potrafię więcej, niż myślisz, że mogę" 
Polska
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo siekierą na uczelni. Psychiatrzy nie ustalili, czy Mieszko R. był poczytalny
WARSZAWA
imageTitle
Niewiadoma-Phinney "totalnie ugotowana". Silne postanowienie na przyszłość
EUROSPORT
Nieznane źródło eksplozji w okolicach Hajduk Nyskich
Głośny huk i dym nad lasem. Wiadomo już, co wybuchło
Opole
Wilk szary
Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Agnieszka Stradecka
Do zdarzenia doszło w Międzyrzeczu
Radiowóz przejechał na czerwonym świetle. Nagranie
Lubuskie
Tom Holland
Wypadek na planie. Media: Tom Holland trafił do szpitala
Kultura i styl
Wraca sprawa tzw. afery dwóch wież. Opozycja pyta, czy Jarosław Kaczyński popełnił przestępstwo
Wrzosek o zarzutach dla Kaczyńskiego. "Śledztwo już powinno dojrzeć"
Polska
Donald Tusk
Tusk: to bardzo istotna część strategicznego planu
BIZNES
imageTitle
Świątek szybko wróci do gry. Poznała drabinkę w Pekinie
EUROSPORT
SIERAKOWICE WIZYTA PREMIERA DONALDA TUSKA
Obce obiekty nad Polską. Będziemy strzelać "bezdyskusyjnie"
Polska
imageTitle
Walki nie było. Znamy kolejnego ćwierćfinalistę mundialu
EUROSPORT
Według raportu NIK co piąta karetka docierała do chorych z opóźnieniem
Nastolatek potrącił sześciolatka. Jechali hulajnogami i nie mieli kasków
Olsztyn
Angelina Jolie na hiszpańskim festiwalu filmowym San Sebastián Film Festival
Zapytali Angelinę Jolie, czego obawia się jako Amerykanka
Kultura i styl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica