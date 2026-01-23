Wypadł z drogi i uderzył w latarnię. "Nie uwzględnił swoich umiejętności i warunków"

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CHOSZCZNIE

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na prostej drodze na ulicy Jagiełły w Choszcznie. Na nagraniu z monitoringu, które opublikowała policja, widać, że samochód w pewnym momencie skręca i uderza w latarnię. Jak przekazali funkcjonariusze, mężczyzna najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

"Nie uwzględnił swoich umiejętności", ale też innych czynników

"Kierujący zlekceważył fakt zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie uwzględnił swoich umiejętności, warunków panujących na drodze oraz obowiązku zachowania szczególnej ostrożności" - czytamy w komunikacie.

Kierujący BMW 40-latek został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 10 punktami karnymi. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Alert RCB: ogranicz podróże, zostań w domu

W piątek mieszkańcy siedmiu województw otrzymali alert RCB z apelem o ograniczenie podróży. "Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - mogli przeczytać mieszkańcy województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, łódzkiego oraz opolskiego.

